Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
10:17 21.09.2021
СберБанк приносит соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете и сообщает об открытие счета для сбора пожертвований им и пострадавшим в результате стрельбы в ПГНИУ.
С инициативой выступило Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которое является получателем средств. На благотворительный счёт в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств
Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Кор/счёт 30101810900000000603
ИНН 5906008495
КПП 590201001
БИК 042202603
ОГРН 1025901366842
Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете
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