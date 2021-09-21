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НОВОСТИ

Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

10:17 21.09.2021

СберБанк приносит соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете и сообщает об открытие счета для сбора пожертвований им и пострадавшим в результате стрельбы в ПГНИУ.

С инициативой выступило Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которое является получателем средств. На благотворительный счёт в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств

Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Кор/счёт 30101810900000000603

ИНН 5906008495

КПП 590201001

БИК 042202603

ОГРН 1025901366842

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете

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