В России выявили 19 179 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 179, до 7 313 851. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 437, до 6 526 111. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808. Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.