В России выявили 19 179 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 179, до 7 313 851. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 15 437, до 6 526 111. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 812 против 778 днем ранее, до 199 808. Число умерших превысило 800 впервые с 26 августа, когда штаб сообщил о 820 смертях.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:05 21.09.2021
- Биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек - Патрушев
- 11:32 21.09.2021
- За попыткой переворота в Судане стоят офицеры из числа сторонников экс-президента - ТВ
- 11:20 21.09.2021
- ЕС может пересмотреть отношения с США после сделки с Австралией - еврокомиссар
- 11:17 21.09.2021
- Наталья Сергунина рассказала о программе очередной акции «День без турникетов»
- 11:15 21.09.2021
- Олег Дерипаска встретился с экологическими волонтерами и учеными в Иркутске
- 11:05 21.09.2021
- Россия не оставит без внимания заявление Анкары о выборах в Госдуму в Крыму - Захарова
- 11:00 21.09.2021
- Главы МИД стран ЕС выразили солидарность с Парижем по отношению к Вашингтону - АФП
- 10:32 21.09.2021
- Бюджет на будущий год планируется с профицитом на 1,4 трлн рублей
- 10:20 21.09.2021
- Байден намерен вдвое поднять лимит приема беженцев
- 10:17 21.09.2021
- Сбер сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать