Катар не планирует возвращаться в ОПЕК - министр энергетики
13:32 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катар не планирует возвращаться в состав Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), страна специализируется на добыче газа. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Катара Саад Аль- Кааби в кулуарах международной конференции Gastech.
"Это было решение, который мы приняли. Как мы говорили, мы собирались покинуть ОПЕК, потому что мы - газовая страна, мы малая страна по добыче нефти, поэтому для нас нет смысла продолжать [оставаться в ОПЕК]. Это решение, которое мы приняли, мы не будем его пересматривать", - сказал он.
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