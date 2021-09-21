Катар не планирует возвращаться в ОПЕК - министр энергетики

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар не планирует возвращаться в состав Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), страна специализируется на добыче газа. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Катара Саад Аль- Кааби в кулуарах международной конференции Gastech.

"Это было решение, который мы приняли. Как мы говорили, мы собирались покинуть ОПЕК, потому что мы - газовая страна, мы малая страна по добыче нефти, поэтому для нас нет смысла продолжать [оставаться в ОПЕК]. Это решение, которое мы приняли, мы не будем его пересматривать", - сказал он.