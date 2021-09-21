Говорить об изменениях в руководящем составе Госдумы преждевременно - Песков
14:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос об обновлении руководящего состава Государственной думы нового созыва и о приходе нового спикера нижней палаты парламента является преждевременным. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я оставлю без ответа ваш вопрос. Он явно преждевременный", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующий вопрос.
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