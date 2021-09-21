Демонстранты в Намибии потребовали от Германии выплатить $9 млрд за геноцид - Bloomberg
20:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многочисленная демонстрация состоялась во вторник в намибийской столице Виндхуке с требованием увеличить репарационные выплаты ФРГ до 9 млрд долларов за преступления, совершенные германской стороной в колониальный период. Об этом сообщило агентство Блумберг.
По его информации, протестную акцию с участием нескольких сотен человек организовали перед зданием парламента оппозиционные партии и движения. Демонстрация состоялась накануне начинающихся в парламенте Намибии дебатов по предложенной правительством Германии репарационной программе в размере 1,1 млрд евро (1,3 млрд долларов). Участники акции передали руководству национального парламента петицию с требованием добиться от Германии выплаты 9 млрд долларов, отмечает агентство.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас опубликовал в мае 2021 года заявление, в котором признал, что в период с 1904 по 1908 год германские колониальные власти совершили на территории современной Намибии геноцид в отношении народов гереро и нама. Маас объявил, что Берлин запустит для Намибии специальную программу в размере 1,1 млрд евро по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения и профессионального образования. Финансирование рассчитано на 30 лет. Правительство Намибии приветствовало предложение Берлина и согласилось с указанной суммой с условием, что она может быть увеличена в будущем.
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