ЕС обяжет производителей оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок - Reuters
09:32 22.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
Речь идет об установке одинаковых зарядных гнезд. Коммерсантъ
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