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НОВОСТИ

ЕС обяжет производителей оснащать смартфоны одинаковым типом зарядок - Reuters

09:32 22.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

Еврокомиссия разработала законопроект, который обяжет производителей техники комплектовать различные мобильные устройства универсальными зарядками, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет об установке одинаковых зарядных гнезд.  Коммерсантъ

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