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НОВОСТИ

Россия увеличит расходы на обслуживание внутреннего долга

10:20 23.09.2021 Источник: РБК

Затраты России на обслуживание государственного внутреннего долга увеличатся на 300 млрд руб. в 2022–2024 годах относительно запланированных в предыдущем бюджете показателей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на следующую трехлетку, которую изучил РБК.

Всего за три года Минфин направит на обслуживание госдолга (речь и о внутреннем, и о внешнем долге) около 5 трлн руб.: из них 1,4 трлн руб. в 2022 году, 1,69 трлн руб. в 2023-м и 1,84 трлн руб. в 2024-м. Тем не менее по отношению к ВВП объем таких расходов почти не изменится и составит 1,1% в 2022 году и 1,2% в последующие годы.

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