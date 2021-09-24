0
0
0
НОВОСТИ

За 10 лет в России втрое сократилось число подростков, которым вынесены приговоры суда

16:32 24.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Верховного суда России позволила за 10 лет втрое сократить число несовершеннолетних, получающих приговоры суда. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на прошедшем в онлайн-режиме совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"За последние 10 лет Пленум Верховного суда РФ 14 раз обращался к вопросам рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, судимость которых сократилась с 47 тыс. лиц в 2010 году до 15 тыс. лиц в 2020 году", - заметил Лебедев.

Так, по его словам, в первом полугодии текущего года суды прекратили уголовное преследование в отношении 37% несовершеннолетних, а число несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, по состоянию на 1 сентября этого года составила 869 лиц. К лишению свободы осуждены 1 308 несовершеннолетних, или 17% от общего числа несовершеннолетних, представших перед судом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 24.09.2021
Руководство США знало все о ситуации в Афганистане - Нарышкин
0
78
16:00 24.09.2021
РПЦ назвала визит Константинопольского патриарха в Киев нарушением канонов православия
0
104
15:32 24.09.2021
Около 50% бюджета переписи населения потратят на оплату труда ее организаторов
0
153
15:12 24.09.2021
Телефоны пяти французских министров прослушивались системой Pegasus - Mediapart
0
183
15:04 24.09.2021
Мосизбирком сообщил об отсутствии жалоб на результаты онлайн-выборов в столице
0
161
15:00 24.09.2021
Турция ожидает от РФ других подходов в Сирии из-за угрозы со стороны Дамаска - Эрдоган
0
208
14:40 24.09.2021
«Салют, с днем рождения!»: виртуальным ассистентам Салют — Сберу, Афине, Джой — исполнился год
0
187
14:32 24.09.2021
Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею - Третьяк
0
207
14:12 24.09.2021
Устроивший стрельбу в пермском университете пришел в сознание - Минздрав края
0
235
14:04 24.09.2021
Онлайн-голосование будет развиваться, так как оно удобно и технологично - эксперты
0
210

Возврат к списку