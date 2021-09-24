За 10 лет в России втрое сократилось число подростков, которым вынесены приговоры суда

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Верховного суда России позволила за 10 лет втрое сократить число несовершеннолетних, получающих приговоры суда. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на прошедшем в онлайн-режиме совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"За последние 10 лет Пленум Верховного суда РФ 14 раз обращался к вопросам рассмотрения судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, судимость которых сократилась с 47 тыс. лиц в 2010 году до 15 тыс. лиц в 2020 году", - заметил Лебедев.

Так, по его словам, в первом полугодии текущего года суды прекратили уголовное преследование в отношении 37% несовершеннолетних, а число несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, по состоянию на 1 сентября этого года составила 869 лиц. К лишению свободы осуждены 1 308 несовершеннолетних, или 17% от общего числа несовершеннолетних, представших перед судом.