РПЦ готовится отобрать Африку у греков
19:38 24.09.2021 Источник: НГ Религии
Синод Русской православной церкви прошел 23-24 сентября в Москве, и уже опубликованы журналы совещания иерархов. Выяснилось, что Московский патриархат намерен предпринять практические шаги против тех церквей и иерархов, кто по зову Константинопольского патриарха Варфоломея признал Православную церковь Украины (ПЦУ). При этом Синод РПЦ возлагает персональную вину за углубление раскола в Украине на патриарха Варфоломея, как бы держа для Константинопольского патриархата открытой дверь и намекая на уступки в том случае, если Варфоломей каким-то образом сойдет со сцены.
Синод объявил противоречащим канонам Церкви августовский визит Варфоломея в Киев на празднование Дня независимости Украины.Но свое осуждение епископы РПЦ предварили словами благодарности за то, что крещение Руси состоялось благодаря Константинополю.
А дальше интереснее. Московский патриархат сформулировал свое решение так, что лично Варфоломей не имеет права говорить от имени православия. Между тем ранее в РПЦ последовательно отрицали первенство Константинополя в принципе. Получается, грекам намекают: Москва признает особый статус Константинополя, если эта церковь пойдет на попятный в том, что касается ПЦУ. Это новая нотка в декларациях Московского патриархата.
Кроме пряника готов и кнут. Синод РПЦ объявил, что намерен рассмотреть некие прошения африканских священнослужителей, готовых отложиться от Александрийского патриарха и перейти под московский омофор. Напомним, Александрийский патриархат признал ПЦУ, и РПЦ прервала с ним каноническое общение.
С целью насолить Александрии освобожден от своей кафедры Аланский архиепископ Леонид. Он готовит предложения к следующему Синоду РПЦ. Ранее уже были созданы экзархаты в Европе и Юго-Восточной Азии. Так РПЦ показала, что за вторжкние на свою каноническую территорию Константинополя ответит зеркально.
Есть основания полагать, что настала очередь пределов Александрийского патриархата. Африка нам нужна, как и берег турецкий, оказывается!
НОВОСТИ
- 19:30 24.09.2021
- Зкс-главу Каталонии Пучдемона выпустили из итальянской тюрьмы без ограничений
- 19:15 24.09.2021
- У Франции появился серьезный вопрос к участникам AUKUS
- 18:55 24.09.2021
- Украина хочет заключить контракт на транзит российского газа, не дожидаясь 2024 года
- 18:42 24.09.2021
- Начгенштаба Валерий Герасимов нацелился на Пакистан
- 18:25 24.09.2021
- Сбер — дважды золотой призёр IPMA Global Project Excellence Awards 202
- 18:25 24.09.2021
- Президент Белоруссии приехал в Сочи с частным визитом - СМИ
- 18:24 24.09.2021
- КПРФ отказали в проведении акции в центре Москвы из-за действующих ограничений
- 17:47 24.09.2021
- Япония приветствует создание партнерства AUKUS - премьер
- 17:12 24.09.2021
- Верховный суд России предложил дать возможность гражданам обращаться в суд через МФЦ
- 17:00 24.09.2021
- Президент Кипра назвал целью Турции превращение его страны в протекторат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать