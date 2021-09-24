РПЦ готовится отобрать Африку у греков

19:38 Источник: НГ Религии

Синод Русской православной церкви прошел 23-24 сентября в Москве, и уже опубликованы журналы совещания иерархов. Выяснилось, что Московский патриархат намерен предпринять практические шаги против тех церквей и иерархов, кто по зову Константинопольского патриарха Варфоломея признал Православную церковь Украины (ПЦУ). При этом Синод РПЦ возлагает персональную вину за углубление раскола в Украине на патриарха Варфоломея, как бы держа для Константинопольского патриархата открытой дверь и намекая на уступки в том случае, если Варфоломей каким-то образом сойдет со сцены.

Синод объявил противоречащим канонам Церкви августовский визит Варфоломея в Киев на празднование Дня независимости Украины.Но свое осуждение епископы РПЦ предварили словами благодарности за то, что крещение Руси состоялось благодаря Константинополю.

А дальше интереснее. Московский патриархат сформулировал свое решение так, что лично Варфоломей не имеет права говорить от имени православия. Между тем ранее в РПЦ последовательно отрицали первенство Константинополя в принципе. Получается, грекам намекают: Москва признает особый статус Константинополя, если эта церковь пойдет на попятный в том, что касается ПЦУ. Это новая нотка в декларациях Московского патриархата.

Кроме пряника готов и кнут. Синод РПЦ объявил, что намерен рассмотреть некие прошения африканских священнослужителей, готовых отложиться от Александрийского патриарха и перейти под московский омофор. Напомним, Александрийский патриархат признал ПЦУ, и РПЦ прервала с ним каноническое общение.

С целью насолить Александрии освобожден от своей кафедры Аланский архиепископ Леонид. Он готовит предложения к следующему Синоду РПЦ. Ранее уже были созданы экзархаты в Европе и Юго-Восточной Азии. Так РПЦ показала, что за вторжкние на свою каноническую территорию Константинополя ответит зеркально.

Есть основания полагать, что настала очередь пределов Александрийского патриархата. Африка нам нужна, как и берег турецкий, оказывается!