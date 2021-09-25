Власти Мали обратились к частной военной компании из РФ для борьбы с терроризмом - Лавров

20:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мали обратились к частной военной компании из РФ с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом, российские власти к этому не имеют отношения. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль. Ничего у них не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал. Поскольку власти Мали оценили свои силы как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - сообщил он.

Лавров подчеркнул, что деятельность военной компании из РФ на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги. "Мы не имеем к этому никакого отношения", - отметил он.