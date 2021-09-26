Гнесек ООН: Человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Об этом говорится в размещенном в субботу в "Твиттере" сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению, - сказал Гутерриш. - Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира".