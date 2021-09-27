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Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды

11:20 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ввело для афганских мужчин запрет на бритье бород и посещение барбершопов, объясняя данное решение требованиями норм ислама. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии местная газета "Эттелаат-е руз" со ссылкой на Хафиза Рашида Гильменди, руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд.

По его словам, ограничения, вступившие в силу в конце недели в указанном регионе, распространяются на весь Афганистан. В самом Гильменде, как и ранее в юго-восточной провинции Кандагар, был также введен запрет на исполнение музыки.

Как уточнил представитель местных властей, соответствующие решения были приняты на специальном заседании созданного недавно вместо министерства по делам женщин министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналога существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного").

Ранее местные СМИ сообщали о закрытии по всей стране большого количества мужских салонов красоты и барбершопов из-за препятствия их деятельности со стороны боевиков "Талибана".

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