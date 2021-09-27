Китай против того, чтобы Quad вносил разлад в отношения КНР со странами региона - МИД КНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти решительно против негативной роли, который играет в регионе четырехсторонний диалог по безопасности Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы обратили внимание на четырехсторонний диалог Австралии, Индии, США и Японии на высшем уровне <…> и решительно против, чтобы эти отдельные страны вносили разлад в отношения Китая с государствами региона", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.