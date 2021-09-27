Мусульманин в Израиле задушил мать после ее перехода в православие

13:12 Источник: NEWSru.co.il

Государственная прокуратура передала в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против 27-летнего жителя деревни Зарзир Муада Бен-Али Хайба.

Согласно тексту обвинения, 5 сентября Хайб задушил свою мать, Рашу Муклаше, после чего отвез ее тело на пустырь и закопал ее.

Мотивом убийства стал переход Раши из ислама в христианство по греко-православному обряду. Newsru.co.il