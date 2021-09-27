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Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей

18:40 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия", приняла предложение президента России Владимира Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей. Об этом она сообщила в понедельник ТАСС.

Путин ранее на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме.

"Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства - для меня это также большая и важная задача", - заявила она ТАСС.

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