Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей
18:40 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия", приняла предложение президента России Владимира Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей. Об этом она сообщила в понедельник ТАСС.
Путин ранее на встрече с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия" заявил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме.
"Предложение президента всем лидерам предвыборного списка "Единой России" возглавить профильные партийные комиссии является логичным продолжением той работы, которая уже проделана. Теперь необходимо внимательно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, были на должном уровне реализованы, дошли до конкретных семей с детьми. Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства - для меня это также большая и важная задача", - заявила она ТАСС.
НОВОСТИ
- 19:20 27.09.2021
- ГП признала нежелательной в РФ Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами
- 18:15 27.09.2021
- СберИндекс и OneTwoTrip: россияне сумели отдохнуть даже там, куда их не пускали
- 18:05 27.09.2021
- Автомобили, выпускаемые на заводах Олега Дерипаски, выиграли III этап Чемпионата России по ралли-рейдам
- 18:00 27.09.2021
- Китай выступает решительно против односторонних санкций США против России - МИД КНР
- 17:32 27.09.2021
- В России с начала года на треть выросло число экстремистских преступлений
- 17:12 27.09.2021
- Цена газа в Европе вновь превысила $930 за 1 тыс. куб. м
- 17:00 27.09.2021
- Иран слабее, чем кажется, и Израиль не даст ему получить ядерное оружие - Беннет
- 16:32 27.09.2021
- Украина обратится к Еврокомиссии из-за газового контракта Венгрии с "Газпромом" - МИД
- 16:12 27.09.2021
- В России должна быть только одна должность президента - Песков
- 16:00 27.09.2021
- Организатор экспедиции, повлекшей смерть туристов на Эльбрусе, написал явку с повинной
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать