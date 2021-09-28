В России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки, это новый максимум за пандемию
12:00 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 559, до 7 464 708. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 368, до 6 635 485. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии. Прежний максимум - 828 смертей за сутки - был зафиксирован 24 сентября, до этого, 23 сентября, было во второй раз за пандемию зарегистрировано 820 смертей за сутки. Всего умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.
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