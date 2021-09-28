Заболеваемость ковидом растет в целом ряде регионов России - Песков
13:20 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости ковидом в ряде регионов, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост [заболеваемости] в целом ряде регионов", - констатировал он.
Как заметил представитель Кремля, некоторые специалисты считают, что четвертая волна коронавируса уже идет. "Кто-то говорит, что она только будет начинаться. Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост", - указал он.
При этом, как уточнил Песков, каждый субъект РФ по- прежнему имеет особые полномочия для отслеживания обстановки на местах, и каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Так он прокомментировал слова уральского полпреда Владимира Якушева, который ранее заявил, что четвертая волна коронавируса в регионах округа уже "на подходе".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,4 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 464 708 случаев заражения, выздоровели 6 635 485 человек, умер 205 531. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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