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Представители En+ Group вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

17:10 28.09.2021

Сразу несколько представителей компании En+ Group включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленный Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ». Двое из них оказались в топ-250 высших руководителей. Это генеральный директор металлургического бизнеса En+ Group – компании «Русал» Евгений Никитин, победивший в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность», и руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков, вошедший в тройку лучших в категории «Энергетика и топливный комплекс».

В рейтинг вошли и другие руководители направлений холдинга. В номинации «Директор по маркетингу» в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность» отмечен директор по сбыту и маркетингу в России и СНГ компании РУСАЛа Роман Андрюшин. Заместитель генерального директора по управлению персоналом компании Наталья Альбрехт получила признание в категории «Директора по персоналу. Топ-100». Лучшим директором по общественным и корпоративным связям в категории «Энергетика и топливный комплекс» названа директор департамента по внешним связям En+ Group Ольга Санарова. В топ-25 менеджеров по корпоративной социальной ответственности вошел директор департамента социальной политики металлургического бизнеса En+ Group Рустам Закиев.

«Признание профессиональной среды – безусловно, важное и приятное событие. Победы в номинациях – это заслуга большой команды En+, в которой работают выдающиеся менеджеры. Это мотивация двигаться вперед, внедрять лучшие практики», – отметила Ольга Санарова.

В рейтинг «Бизнес-лидеры» по традиции вошел основатель En+ Group Олег Дерипаска, регулярно занимающий в этой номинации почетное место. Именно он заложил фундаментальные основы корпоративного управления холдинга.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется ежегодно в течение 22 лет и является инструментом оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. В ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Рейтинг выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Рейтинг оценивает персоналии, а не компании.

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