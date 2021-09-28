Google могут оштрафовать на 1 млн руб за блокировку каналов RT DE и DFP
22:55 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения, сообщает пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today, а также объяснить причины их введения", - сказано в сообщении.
Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 21:20 28.09.2021
- Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус, когда погибли 5 человек
- 21:06 28.09.2021
- Переговоры лидеров Франции и Австралии нужно серьезно готовить - Елисейский дворец
- 19:35 28.09.2021
- В Москве пройдет школьный Турнир имени М.В. Ломоносова
- 18:50 28.09.2021
- Глава Пентагона рассказал, что американцы не понимали и не ожидали в Афганистане
- 18:17 28.09.2021
- Талибы все также связаны с Аль-Каидой - генерал Милли
- 17:40 28.09.2021
- Трамп в Осаке предупредил Путина, что проявит наигранную жесткость с ним на камеру - книга
- 17:37 28.09.2021
- Экс-глава "Штабов Навального" Леонид Волков объявлен в розыск - МВД РФ
- 17:20 28.09.2021
- Сбер и En+ Group первыми в РФ обеспечили выпуск и поставку зеленых сертификатов к ДЭФ
- 17:12 28.09.2021
- Извержение вулкана на Канарах уничтожило уже порядка 600 зданий
- 17:10 28.09.2021
- Представители En+ Group вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать