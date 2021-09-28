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Google могут оштрафовать на 1 млн руб за блокировку каналов RT DE и DFP

22:55 28.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today, а также объяснить причины их введения", - сказано в сообщении.

Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

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