Около 60% немцев выступают за создание коалиции из СДПГ, "зеленых" и либералов - опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Германии считают, что создание коалиции "Светофор" (отсылка к официальным цветам партий), состоящей из Социал- демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП), будет наиболее оптимальным вариантом для будущего страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen ("Вален") по заказу телеканала Цэ-дэ-эф.

В опросе, проводившемся с 28 по 30 сентября, приняли участие 1 249 человек. По его данным, 59% респондентов высказались в поддержку формирования коалиции "Светофор". При этом 20% опрошенных назвали подобный альянс нежелательным, а для 19% жителей ФРГ этот вопрос вообще не представляет никакого интереса. Что касается создания коалиции "Ямайка", состоящей из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), СвДП и "зеленых" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки, то лишь 24% немцев назвали такой вариант приемлемым, а 62% высказались против. Так называемую "большую коалицию", состоящую из СДПГ и блока ХДС/ХСС, поддержали 22% респондентов, 60% расценили подобный альянс как нежелательный.

Вместе с тем социологи выяснили, что на посту будущего канцлера жители Германии больше хотели бы видеть кандидата от социал-демократов Олафа Шольца. Его поддержали 76% опрошенных.