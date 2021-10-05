"Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Единая Россия" выдвигает врио замсекретаря генсовета партии Владимира Васильева на пост руководителя своей фракции в Госдуме восьмого созыва. Об этом во вторник сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

"На руководителя фракции предлагается внести кандидатуру Владимира Абдуалиевича Васильева", - сказал Медведев на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии. Предлагается также установить, что в структуре фракции у Васильева будут два первых заместителя: Вячеслав Макаров - по организационной работе, Дмитрий Вяткин - по законодательной деятельности.