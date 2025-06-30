Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в июле

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законодательных изменениях, которые вступят в силу в июле. Среди них — наказание для дропперов, дополнительные меры по контролю за миграцией и возможность заочно привлекать иностранных агентов к ответственности за нарушения.

Дропперы — это клиенты банков, которые из корыстных побуждений передали доступ к своим банковским картам или счетам другому лицу или совершили неправомерные действия по его указанию. Как отмечается в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина, с 5 июля такие действия будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет.

Закон также вводит уголовную ответственность для мошенников, которые пользуются услугами дропперов. «Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до 6 лет лишения свободы», — отметил Володин.

Вместе с тем с июля начнет действовать несколько новых мер по усилению контроля за мигрантами. Как указано в материалах, операторам связи будет запрещено оказывать услуги мигрантам, которые не подтвердили свою личность в салоне связи через предоставление необходимых данных — IMEI и биометрии. Также услуги связи не смогут получать иностранцы, которые имеют более 10 сим-карт — мигрантам нужно будет расторгнуть лишние договоры.

Также с июля в федеральный регистр сведений о населении включат информацию о выдаче мигрантам документов, подтверждающих прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. «Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших для трудовой деятельности или с иными целями на срок, превышающий 90 дней», — объясняется в материалах, размещенных в телеграм-канале председателя Госдумы.

Володин также напомнил о нормах, которые вступили в силу 24 июня. Согласно закону, тех, кто нарушил порядок деятельности иноагента за пределами России, теперь смогут заочно привлекать к ответственности. В материалах отмечается, что нововведения также предусматривают возможность проводить расследования таких правонарушений — «это необходимо для сбора доказательств и предотвращения истечения срока давности привлечения к административной ответственности». «Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов», — подчеркнул председатель Госдумы.