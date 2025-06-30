Польша в пять раз увеличит производство артиллерийских снарядов к 2026 году

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша планирует к 2026 году пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов для гаубиц, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков боеприпасов. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на министра государственных активов страны Якуба Яворовского.

«Наша цель в краткосрочной перспективе — значительно нарастить внутреннее производство этого типа вооружений, стать независимыми от зарубежных поставок и создать устойчивую базу для национальной экономики. Это один из наших приоритетов», — сказал он в интервью изданию.

Яворовский сообщил, что для этих целей польские власти выделят государственной оборонной компании PGZ $663 млн. Средства будут направлены на устранение дефицита крупнокалиберных боеприпасов для артиллерии, в том числе 155-миллиметровых снарядов. Снаряды такого калибра, отметил Яворовский, «играют ключевую роль» в современных боевых действиях, поэтому «необходимы в огромных количествах».

Сейчас PGZ производит около 30 тыс. крупнокалиберных снарядов в год. Как пишет издание, в течение следующих трех лет планируется увеличить эту цифру до 150-180 тыс. за счет привлечения нового финансирования.

Польша является лидером в НАТО по расходам на оборону из расчета доли от ВВП — в 2025 году они составят $47,7 млрд, или 4,7% ВВП республики. Однако большая часть этих расходов до сих пор была направлена на закупки за рубежом, в первую очередь в США и Южной Корее.