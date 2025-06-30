Мишустин поручил проработать использование ИИ для блокировки звонков мошенников

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России оценить возможность использования операторами связи технологий искусственного интеллекта (ИИ) для блокировки звонков от мошенников.

«Также необходимо оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников», — говорится в поручении главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.