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Мишустин поручил проработать использование ИИ для блокировки звонков мошенников

11:20 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России оценить возможность использования операторами связи технологий искусственного интеллекта (ИИ) для блокировки звонков от мошенников.

«Также необходимо оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников», — говорится в поручении главы кабмина по итогам стратегической сессии по развитию отрасли связи.

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