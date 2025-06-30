Словакия требует уступок от ЕС для отказа от импорта газа из РФ — Politico
10:20 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия добивается от Еврокомиссии (ЕК) ряда исключений из плана по отказу от импорта российского газа, блокируя принятие очередного пакета санкций ЕС в отношении РФ. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломата из Евросоюза.
Он перечислил три ключевых требования Братиславы: гарантии того, что словацким компаниям не придется сталкиваться с судебными разбирательствами за разрыв сотрудничества с российскими предприятиями, компенсации транзитных сборов, а также гарантии того, что план по отказу от газа из РФ не будет принят без полного одобрения Словакии.
В письме, которое словацкая сторона распространила среди членов ЕС, отмечается, что Братислава не поддержит план в его нынешнем виде. В нем также отмечается, что представители ЕК посетят 3 июля республику для переговоров по этому вопросу. В ЕК не уточнили, кто отправится с визитом в Братиславу, однако в письме обозначено, что встреча пройдет на «высоком уровне», в то время как предыдущие переговоры проводились на «техническом уровне», то есть с участием дипломатов среднего звена. Словацкие чиновники также выразили надежду, что Брюссель будет больше прислушиваться к требованиям Братиславы после встречи председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром республики Робертом Фицо.
Глава правительства Словакии ранее заявлял, что его страна больше других пострадает от ожидаемого в Евросоюзе решения отказаться от импорта газа из РФ. Он назвал возможный шаг ЕС «выстрелом в собственное колено» и «очередным вредным идеологическим решением из-за одержимости Россией».
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