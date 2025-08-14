0
0
167
НОВОСТИ

Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года

14:24 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество корпоративных клиентов, которые открыли депозиты в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с января 2025 года. Рост интереса в том числе обусловлен возможностью онлайн-размещения средств в интернет-банке для юрлиц СберБизнес, которую банк предложил клиентам в июне. В августе Сбер дополнительно повысил максимальную ставку по депозиту в рупиях до 6,75% — это самая высокая ставка в Сбере по вкладам в иностранной валюте.

Такой финансовый инструмент в первую очередь выбирают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, а также те, кто стремится сбалансировать валютный портфель и снизить риски от колебаний валют. При размещении депозита в рупиях банк предлагает льготный курс покупки при условии последующей продажи валюты.

Сбер предложил своим корпоративным клиентам возможность открытия депозитов в рупиях в апреле 2024 года. Оформление депозита доступно при наличии расчетного счета в рупиях, который можно открыть в Сбере бесплатно. Минимальная сумма размещения составляет от 1 млн рупий, срок — от 1 дня. Оформление в интернет-банке СберБизнес занимает несколько минут.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 14.08.2025
Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
0
35
15:12 14.08.2025
Успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ — DT
0
87
15:00 14.08.2025
ВСУ за сутки потеряли порядка 1 315 военнослужащих в зоне СВО
0
115
14:32 14.08.2025
Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву — Макрон
0
168
14:12 14.08.2025
США скрывают потери пакистанских истребителей F-16 в военном конфликте с Индией — The Times of India
0
188
14:00 14.08.2025
Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков
0
233
13:32 14.08.2025
ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
0
225
13:20 14.08.2025
Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет
0
256
13:06 14.08.2025
Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона
0
249
13:05 14.08.2025
Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК
0
274

Возврат к списку