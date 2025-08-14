Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года
14:24 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество корпоративных клиентов, которые открыли депозиты в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с января 2025 года. Рост интереса в том числе обусловлен возможностью онлайн-размещения средств в интернет-банке для юрлиц СберБизнес, которую банк предложил клиентам в июне. В августе Сбер дополнительно повысил максимальную ставку по депозиту в рупиях до 6,75% — это самая высокая ставка в Сбере по вкладам в иностранной валюте.
Такой финансовый инструмент в первую очередь выбирают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, а также те, кто стремится сбалансировать валютный портфель и снизить риски от колебаний валют. При размещении депозита в рупиях банк предлагает льготный курс покупки при условии последующей продажи валюты.
Сбер предложил своим корпоративным клиентам возможность открытия депозитов в рупиях в апреле 2024 года. Оформление депозита доступно при наличии расчетного счета в рупиях, который можно открыть в Сбере бесплатно. Минимальная сумма размещения составляет от 1 млн рупий, срок — от 1 дня. Оформление в интернет-банке СберБизнес занимает несколько минут.
