Попытки масштабного перевооружения рискуют обернуться «исторической ошибкой» для ЕС — NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика стремительного массового перевооружения Европейского союза едва ли может увенчаться успехом и приведет к новым трудностям. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

«Сконцентрировав усилия на оборонных расходах в ущерб всем остальным направлениям, ЕС рискует сделать шаг назад, а не вперед. Стремительное перевооружение вполне может оказаться исторической ошибкой, а не большим достижением», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что нынешний политический курс европейского руководства по ускоренному перевооружению можно охарактеризовать как «военное кейнсианство» — борьбу с экономическим кризисом путем повышения расходов на оборону. По оценке газеты, в нынешней ситуации Европе не хватит ни финансовых ресурсов, ни координации усилий, чтобы воплотить в жизнь планы по развитию военной промышленности. Как отмечает NYT, резкое расширение оборонного заказа создаст «сильные стимулы для европейского ВПК выступать за продолжение вооруженных конфликтов по внешнему периметру границ сообщества».

При этом наиболее вероятен сценарий, при котором ЕС сумеет добиться лишь незначительного экономического роста в краткосрочной перспективе, в то время как субсидии производителям военной продукции не позволят создать конкурентоспособное производство мирового уровня.