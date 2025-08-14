ЕС полностью исключает возможность смягчения санкций против РФ — Еврокомиссия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен смягчать антироссийские санкции в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине, связанные с этим утечки в СМИ являются «чистыми спекуляциями». С таким заявлением выступила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста. Ее попросили прокомментировать сообщение телеканала SkyNews о том, что Евросоюз якобы изучает возможность некоторого смягчения рестрикций в случае заключения и «полного соблюдения» перемирия.

«Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции. Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и мы готовим 19-й», — сказала Подеста.