Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона вернула с украинской территории 84 военнослужащих, взамен передано такое же количество солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении.