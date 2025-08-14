Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ
16:12 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона вернула с украинской территории 84 военнослужащих, взамен передано такое же количество солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — говорится в сообщении.
