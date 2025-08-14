0
Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске

15:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Бундестага (парламент), соратник канцлера Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер считает, что концепция коллективного Запада исчезает из-за саммита РФ и США на Аляске, который пройдет без участия европейских стран и Украины. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

«С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено. Это мое главное опасение», — заявил он. Кизеветтер является внешнеполитическим экспертом фракции консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге, который также представляет Мерц.

Дальнейшая судьба украинского народа также вызывает у него серьезное беспокойство на фоне встречи на Аляске. Газета не приводит другие комментарии политика, который также является отставным военным.

