Соратник Мерца заявил о «гибели» коллективного Запада из-за саммита на Аляске
15:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Бундестага (парламент), соратник канцлера Фридриха Мерца Родерих Кизеветтер считает, что концепция коллективного Запада исчезает из-за саммита РФ и США на Аляске, который пройдет без участия европейских стран и Украины. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.
«С Западом как эмоциональным или этическим термином покончено. Это мое главное опасение», — заявил он. Кизеветтер является внешнеполитическим экспертом фракции консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге, который также представляет Мерц.
Дальнейшая судьба украинского народа также вызывает у него серьезное беспокойство на фоне встречи на Аляске. Газета не приводит другие комментарии политика, который также является отставным военным.
НОВОСТИ
- 15:12 14.08.2025
- Успехи российской армии усилили пораженческие настроения в ВСУ — DT
- 15:00 14.08.2025
- ВСУ за сутки потеряли порядка 1 315 военнослужащих в зоне СВО
- 14:32 14.08.2025
- Трамп заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Киеву — Макрон
- 14:24 14.08.2025
- Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года
- 14:12 14.08.2025
- США скрывают потери пакистанских истребителей F-16 в военном конфликте с Индией — The Times of India
- 14:00 14.08.2025
- Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков
- 13:32 14.08.2025
- ВС РФ освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
- 13:20 14.08.2025
- Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет
- 13:06 14.08.2025
- Новый маршрут по Оренбургской области автотуристам представили «Роснефть» и власти региона
- 13:05 14.08.2025
- Три человека погибли, двое пострадали после падения с высоты на ТЭЦ-2 во Владивостоке — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать