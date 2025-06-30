В Москве выпало 15% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 20%
09:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 15% от месячной нормы, или 12 мм осадков выпало в столице за минувшие сутки. В течение понедельника ожидается еще 14 мм осадков, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За минувшие сутки в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, а также в Тушино выпало 12 мм, на Балчуге — 10 мм осадков при месячной норме 77 мм. В течение дня в Москве выпадет еще 14 мм, завтра — 19 мм, в ночь на среду — 15 мм. Итого — 48 мм — дополнительно 5 ведер дождевой воды на метр квадратный, или 62% от всей нормы июня», — рассказал он.
Больше всего дождей было в Подмосковном Талдоме — 17 мм осадков, что составляет пятую часть от месячной нормы.
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