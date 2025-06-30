Россия находится среди лидеров в мире по охвату тестами населения на ВИЧ — Минздрав
11:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 37% населения России прошли в прошлом году тестирование на определение ВИЧ-инфекции, по этому показателю страна находится среди лидеров в мире. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минздрава РФ.
«Сохраняется ежегодный тренд на лидирующие позиции России в мире по охвату тестированием на ВИЧ: в 2024 году его прошли без малого 37% (36,8%) всего населения страны», — говорится в сообщение.
Там уточнили, что число новых случаев заболевания составило порядка 48,4 тысячи, без учета новых регионов, что почти на 12% меньше аналогичного показателя годом ранее.
По словам заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого, которые приводит пресс-служба ведомства, с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме.
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