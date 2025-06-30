10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование усилило 158-ю отдельную механизированную бригаду (омбр) ВСУ перед отправкой в сумское приграничье офицерами, прошедшими подготовку в Британии. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Перед переброской [в сумское приграничье] 158-я омбр была усилена офицерами ВСУ, прошедшими подготовку в Британии. Часть из них была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков», — сказал собеседник агентства.