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НОВОСТИ

ВС РФ наступают на красноармейском направлении широким фронтом — Пушилин

10:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы наступают на красноармейском направлении в ДНР широким фронтом, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«За прошлую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны, были освобождены ряд населенных пунктов как на великоновоселковском направлении, так и на красноармейском направлении. Это Новосергеевка, если говорить о красноармейском направлении. И в целом можно говорить, что там идет наступление наших подразделений широким фронтом», — сказал Пушилин.

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