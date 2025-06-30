Около 40 тысяч сотрудников Сбера стали акционерами банка
09:22 30.06.2025
Уже 19% сотрудников Сбера – около 40 тыс. – стали акционерами Сбера. Приобретение акций работодателя дает им возможность участвовать в управлении банком, глубже интегрироваться в процессы развития и непосредственно быть сопричастным к успехам компании, ее устойчивости и перспективам роста.
Акционерная культура и вовлеченность сотрудников дает положительный эффект и для работодателя – способствует укреплению внутрикорпоративных связей, повышает уровень доверия и ответственности каждого сотрудника за общий результат, стабильность и будущее банка.
«Мы стремимся создать такую атмосферу, при которой каждый сотрудник сможет почувствовать свою роль и личную ответственность перед бизнесом, – подчеркнул Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Это позволяет сформировать мощный внутренний стимул для всех участников процесса и укрепляет доверие внешних акционеров к динамике роста компании. У нас около 2 миллионов акционеров, и мы видим большой потенциал в увеличении их числа как за счет внутренних, так и внешних инвесторов. Для команды Сбера один из ключевых приоритетов – повышение акционерной стоимости компании».
Годовое заседание Общего собрания акционеров состоится 30 июня 2025 года. Акционеры рассмотрят вопросы о выплате дивидендов на общую сумму почти 787 млрд руб., утвердят годовой отчет банка, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию.
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