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НОВОСТИ

Около 40 тысяч сотрудников Сбера стали акционерами банка

09:22 30.06.2025

Уже 19% сотрудников Сбера – около 40 тыс. – стали акционерами Сбера. Приобретение акций работодателя дает им возможность участвовать в управлении банком, глубже интегрироваться в процессы развития и непосредственно быть сопричастным к успехам компании, ее устойчивости и перспективам роста.

Акционерная культура и вовлеченность сотрудников дает положительный эффект и для работодателя – способствует укреплению внутрикорпоративных связей, повышает уровень доверия и ответственности каждого сотрудника за общий результат, стабильность и будущее банка.

«Мы стремимся создать такую атмосферу, при которой каждый сотрудник сможет почувствовать свою роль и личную ответственность перед бизнесом, – подчеркнул Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. – Это позволяет сформировать мощный внутренний стимул для всех участников процесса и укрепляет доверие внешних акционеров к динамике роста компании. У нас около 2 миллионов акционеров, и мы видим большой потенциал в увеличении их числа как за счет внутренних, так и внешних инвесторов. Для команды Сбера один из ключевых приоритетов – повышение акционерной стоимости компании».

Годовое заседание Общего собрания акционеров состоится 30 июня 2025 года. Акционеры рассмотрят вопросы о выплате дивидендов на общую сумму почти 787 млрд руб., утвердят годовой отчет банка, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию.

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