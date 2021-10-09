В школах изменят зачетную систему по физкультуре
08:50 09.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Во время заседания глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова раскритиковала отмену оценок по физкультуре в школе и применение с этого года системы «зачет — незачет». По ее словам, подобная практика уже была в «лихие 1990-е» и оказала негативный эффект на мотивацию школьников к систематическим занятиям спортом. Эхо Москвы
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