По делу о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области задержан десятый фигурант
11:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11.10.2021 г. запланировано избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о девяти задержаниях. Пятерым из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным от региональных властей, погибли 30 человек, более 30 находятся под наблюдением врачей.
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