0
0
30
НОВОСТИ

По делу о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области задержан десятый фигурант

11:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали десятого фигуранта дела, возбужденного после массового отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбуржья. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.

"Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11.10.2021 г. запланировано избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти задержаниях. Пятерым из них уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным от региональных властей, погибли 30 человек, более 30 находятся под наблюдением врачей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 10.10.2021
Париж считают грязным городом более 80% жителей - опрос
0
89
10:20 10.10.2021
При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека
0
353
10:10 10.10.2021
На досрочных парламентских выборах в Ираке одним из первых проголосовал премьер
0
194
09:30 10.10.2021
При Байдене США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК - Трамп
0
377
09:20 10.10.2021
К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству
0
254
09:10 10.10.2021
В возрасте 85 лет умер Абдул Кадир Хан, руководитель пакистанской ядерной программы
0
257
21:00 09.10.2021
Канцлер Австрии покидает пост из-за коррупционного скандала
0
913
20:30 09.10.2021
Полиция в Риме применила водометы против протестующих против ковид-сертификатов
0
838
20:00 09.10.2021
Потепление может ускорить появление потенциально опасных для человека вирусов
0
897
19:30 09.10.2021
В Пермском крае проведут проверку из-за окрашивания рек в зеленый цвет
0
853

Возврат к списку