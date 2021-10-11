Сурков предрекает переход через сто лет к "безлюдной демократии"

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков ожидает трансформацию политических систем через сто лет в "безлюдные демократии", управляемые алгоритмами и машинами. Статья экс-чиновника с футуристическим прогнозом на 2121 год опубликована в понедельник в издании "Актуальные комментарии".

Сурков, являющийся автором термина "суверенная демократия", в своей публикации обратил внимание на "дискуссию о целесообразности существования классических институтов народовластия, таких, как парламентаризм". Как отметил экс-чиновник, через интернет можно со скоростью света передать мнение "кому угодно, минуя упитанных посредников", поэтому "депутат в качестве средства коммуникации" между народом и властью "выглядит, на взгляд некоторых экспертов, довольно архаично".

"В нашей электронной современности уже существуют технические возможности для того, чтобы граждане могли представлять себя сами, напрямую включаясь в процедуры принятия решений", - пишет Сурков. По его словам, люди уже доверяют алгоритмам распоряжение своими деньгами на финансовых рынках, а "основные политические практики <...> ничуть не сложнее фондовых и валютных транзакций". "Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции - все это можно будет делегировать искусственному интеллекту, не покидая вечеринку", - подчеркнул Сурков.

Он отметил, что "в результате неизбежной цифровизации и роботизации политической системы возникнет высокотехнологичное государство - безлюдная демократия", при которой "вожди и толпы постепенно покинут историческую сцену", а "выйдут на нее машины". В этом техногенном государстве "иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей", считает Сурков.

В свою очередь, виртуальные республики, которые возникнут в Сети, "покажут пример создания государств без территории" и "превратятся в равноправных участников международных отношений".

При этом, по мнению Суркова, ближайшие сто лет будут временами "i-империализма", то есть, "колонизации" киберпространства, в рамках которой произойдет "несколько войн (в том числе, кажется, ядерная) за американское наследство". Об изменениях же моделей государственного устройства, по мнению автора, можно говорить только к 2121 году.