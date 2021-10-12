В США испытали сверхдальнобойный снаряд для гаубицы
19:20 12.10.2021 Источник: Интерфакс
Американская армия провела успешные испытания четырех новых снарядов XM1113ER для разрабатываемой самоходной артиллерийской установки (САУ) M1299 в рамках программы создания "Ствольной артиллерии большой дальности" (ERCA - Extended Range Cannon Artillery), сообщила компания-разработчик General Dynamics.
В ходе теста активно-реактивный снаряды XM1113ER поразили цели на расстоянии более чем 70 км. По неофициальным данным источников в военно-промышленной сфере, дальность стрельбы составила около 100 км.
Испытание было проведено на полигоне Юма в штате Аризона еще 2 октября.
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