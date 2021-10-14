По ряду вопросов отношений между РФ и США есть некоторые подвижки - Захарова

23:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В отношениях Москвы и Вашингтона в ходе приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд наметились подвижки по ряду вопросов, в Москве ей был представлен список чувствительных вопросов в двусторонних отношениях, требующих скорейшего решения. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

"Не могу раскрывать все карты - все-таки это переговоры за закрытыми дверями, - я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки, не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые подвижки", - указала дипломат.