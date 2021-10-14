По ряду вопросов отношений между РФ и США есть некоторые подвижки - Захарова
23:55 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Не могу раскрывать все карты - все-таки это переговоры за закрытыми дверями, - я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки, не решение этих вопросов, не снятие проблемы в принципе, но есть некоторые подвижки", - указала дипломат.
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