В Тбилиси проходит многотысячный митинг с требованием освободить Саакашвили
19:10 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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Скриншот телеканала RTR Planeta
Митинг начался с минуты молчания в память о девяти погибших в результате частичного обрушения жилого дома в городе Батуми 8 октября. Политических выступлений пока нет. На сцене поют известные грузинские исполнители песен. Площадь Свободы полностью заполнена людьми, часть из которых вышли за пределы и находятся на проспекте Руставели. Еще с раннего утра в грузинскую столицу направились колонны автомобилей из разных регионов страны. На пути их следования сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" устраивали "коридоры позора" и встречали митингующих вениками.
Сцена для выступлений политиков расположена перед зданием горсовета Тбилиси. Движение по площади Свободы и смежным проспектам, а также улицам перекрыто еще с первой половины дня. Поступают сообщения, что к зданию парламента и Дому правительства, расположенным недалеко от места митинга, стянуты отряды специального назначения.
Организаторы митинга обещают прочитать обращение Саакашвили к народу, а также призвать жителей прийти на выборы и проголосовать за оппозицию.
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