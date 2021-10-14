Звезду "Мишлен" получили девять московских ресторанов

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden стали обладателями двух звезд "Мишлен" каждый, еще семь ресторанов Москвы получили по одной звезде. Об этом объявлено в четверг на торжественной церемонии, состоявшейся в концертном зале "Зарядье".



Одну звезду "Мишлен" получили рестораны "Сэлфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", и "Савва".



"Спасибо команде, большое спасибо людям, которые поддерживают нас, большой команде людей. Это общая победа, это большой труд тех, кто самоотверженно работает. Для нас это большая радость, мы счастливы, спасибо, что вы пришли в Россию и поверили в нас. Это большое событие для всего рынка, Москва - это одна из гастрономических столиц мира", - сказал шеф-повар ресторана Twins Garden Иван Березуцкий, получая награду.



