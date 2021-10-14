Звезду "Мишлен" получили девять московских ресторанов
22:30 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одну звезду "Мишлен" получили рестораны "Сэлфи", "Белуга", Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин", и "Савва".
"Спасибо команде, большое спасибо людям, которые поддерживают нас, большой команде людей. Это общая победа, это большой труд тех, кто самоотверженно работает. Для нас это большая радость, мы счастливы, спасибо, что вы пришли в Россию и поверили в нас. Это большое событие для всего рынка, Москва - это одна из гастрономических столиц мира", - сказал шеф-повар ресторана Twins Garden Иван Березуцкий, получая награду.
НОВОСТИ
- 22:40 14.10.2021
- Все социальные пособия в Москве проиндексируют в следующем году - Собянин
- 21:50 14.10.2021
- За рекордные 25,4 млн долларов удел с молотка изрезанный шредером рисунок Бэнкси
- 21:45 14.10.2021
- Позиции украинских военных в Донбассе посетил Зеленский
- 20:40 14.10.2021
- Тбилиси: Оппозиция рассказала митингующим о своих планах
- 20:08 14.10.2021
- На Митинге в Тбилиси протестующим зачитали обращение Саакашвили
- 19:30 14.10.2021
- О реализации базовых столичных проектов с помощью грамотной тарифной политики рассказал заммэра Владимир Ефимов
- 19:20 14.10.2021
- Штраф за выброшенных питомцев поддержал комитет Госдумы по экологии
- 19:10 14.10.2021
- В Тбилиси проходит многотысячный митинг с требованием освободить Саакашвили
- 18:55 14.10.2021
- Эксперты считают, что расширение авиасообщения может привести к росту заболеваемости
- 17:40 14.10.2021
- Ультиматумы японского премьера по Курилам отдаляют перспективы решения вопроса - Захарова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать