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НОВОСТИ

На северо-востоке Афганистана идут ожесточенные бои - СМИ

11:00 15.10.2021 Источник: Интерфакс

Сразу несколько источников, близких к антиталибовскому ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) Фронту национального сопротивления сообщили о продолжающихся с утра пятницы боестолкновениях в долине Андараб провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

"В настоящее время в Андарабе идет ожесточенной бой между талибами (запрещенная в России террористическая организация) и Фронтом национального сопротивления. Есть жертвы с обеих сторон, точное количество жертв неизвестно", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере".

По сведениям источников, боестолкновения идут на территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах провинции Баглан, талибы, понеся потери убитыми более 60 человек, отступили, есть потери и среди бойцов Фронта, сообщается о гибели двух их полевых командиров.

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