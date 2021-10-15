На северо-востоке Афганистана идут ожесточенные бои - СМИ

11:00 Источник: Интерфакс

Сразу несколько источников, близких к антиталибовскому ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) Фронту национального сопротивления сообщили о продолжающихся с утра пятницы боестолкновениях в долине Андараб провинции Баглан на северо-востоке Афганистана.

"В настоящее время в Андарабе идет ожесточенной бой между талибами (запрещенная в России террористическая организация) и Фронтом национального сопротивления. Есть жертвы с обеих сторон, точное количество жертв неизвестно", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере".

По сведениям источников, боестолкновения идут на территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах провинции Баглан, талибы, понеся потери убитыми более 60 человек, отступили, есть потери и среди бойцов Фронта, сообщается о гибели двух их полевых командиров.