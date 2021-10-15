ЛНР заявила, что прекращает контакты с Киевом в СЦКК до возвращения похищенного офицера
17:12 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Луганская народная республика (ЛНР) приостанавливает обсуждение любых вопросов с Киевом в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) до возвращения похищенного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК. Об этом заявил в пятницу глава представительства Михаил Филипоненко.
"В связи с нарушением украинской стороной взятых на себя обязательств, захватом и пленением наблюдателя СЦКК при выполнении своих служебных обязанностей, нами были предприняты следующие меры. Было поставлено условие украинской стороне, [о том, что] пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные, по выполнению работ на линии боевого соприкосновения. Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ. Также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника", - говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.
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