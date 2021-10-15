Страны Европы продолжают активно выбирать газ из подземных хранилищ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа продолжает активно отбирать газ из своих подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Общий отбор газа из европейских подземных хранилищ второй день подряд превышает объемы закачки в них.

Так, запасы газа в ПХГ Европы 14 октября пополнились на 1021 ГВт/ч. При этом отбор газа из хранилищ в четверг составил 1187,5 ГВт/ч, несколько снизившись по сравнению с показателем днем ранее. Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 77,04%.