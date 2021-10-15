Страны Европы продолжают активно выбирать газ из подземных хранилищ
21:20 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так, запасы газа в ПХГ Европы 14 октября пополнились на 1021 ГВт/ч. При этом отбор газа из хранилищ в четверг составил 1187,5 ГВт/ч, несколько снизившись по сравнению с показателем днем ранее. Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 77,04%.
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