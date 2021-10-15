Стало известно, из-за чего и как в ИК-1 произошел бунт
23:33 15.10.2021
"Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", - сообщили во ФСИН.
По данным службы, осужденные предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. "Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры", - сообщили во ФСИН.
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