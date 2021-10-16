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Отношения между Ираном и Египтом могут улучшить переговоры - МИД Ирана

18:40 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное налаживание отношений Тегерана и Эр-Рияда положительно скажется на нормализации ситуации между Ираном и Египтом. Об этом заявил в субботу генеральный директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки иранского МИД Мир Масуд Хосейниян.

"В настоящий момент мы пытаемся улучшить отношения с Египтом, но этот процесс идет медленно, - цитирует его агентство ИСНА. - Конечно, если появится положительный сдвиг в отношениях Ирана и Саудовской Аравии, то этот вопрос непременно окажет влияние на взаимодействие с Египтом".

По словам дипломата, "сегодня Тегеран сталкивается с двумя серьезными проблемами в отношениях с Каиром". "Примерно два года назад иранский танкер был задержан Египтом под ложным предлогом без предоставления доказательств. Кроме того, несколько иранских граждан в этой стране ожидают смертной казни за транспортировку наркотиков", - заявил он. Хосейниян отметил, что "пока иранской стороне удалось добиться приостановки этих приговоров".

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