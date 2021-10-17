Локдаун в Мельбурне,который длился более 250 дней, скоро закончится
14:37 17.10.2021 Источник: Интерфакс
"С 23:59 четверга (15:59 мск 21 октября) больше не будет локдауна, не будет ограничений на выход из дома и комендантского часа", - приводит издание слова Эндрюса.
Таким образом, шестой по счету локдаун Мельбурна завершится на пять дней ранее, чем планировалось. Основной причиной такого решения является активизация вакцинации от коронавируса жителей штата Виктория. Как ожидается, к 21 октября в штате полностью вакцинируют 70% населения старше 16 лет.
Как отмечается, жители Мельбурна, несмотря на отмену "локдауна", по-прежнему не смогут выезжать из своей агломерации в другие районы. Останется в силе и ряд других ограничений.
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