Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября - Лавров
14:56 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.
"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней", - сказал он.
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