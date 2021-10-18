Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября - Лавров

14:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней", - сказал он.