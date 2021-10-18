Финляндия открыла единственный железнодорожный пункт на границе с Россией

16:32 Источник: Эхо Москвы

Финские власти открыли единственный железнодорожный пункт на границе с Россией. Правда поезда через него пока не идут.

Купить билет на поезд из Петербурга в Хельсинки пока невозможно. В РЖД объясняют это тем, что сейчас составляют расписание. Открытие железнодорожного пограничного пункта Вайниккала анонсировали на прошлой неделе, тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров обещал запустить маршрут к рождественским праздникам. При этом даже старт продаж не даст всем россиянам возможность пересечь границу. Обычным туристам въезд по прежнему запрещен. Кроме того, накануне Финляндия приняла закон о ковид-паспортах. Теперь для посещения мест массового скопления людей в этой стране нужен документ о перенесенной болезни, отрицательном тесте или вакцинации признанной в Европе прививкой. Спутник-V пока не входит в их число. Так же, для въезда в Финляндию, россиянам нужна причина: наличие собственности, родственников, гуманитарная или дипломатическая миссия, обучение в вузе и так далее.

Финские власти регулярно обновляют список россиян, которые могут посещать республику. Когда границы откроют для туристов не известно. Эхо Москвы