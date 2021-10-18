Финляндия открыла единственный железнодорожный пункт на границе с Россией
16:32 18.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Финские власти открыли единственный железнодорожный пункт на границе с Россией. Правда поезда через него пока не идут.
Купить билет на поезд из Петербурга в Хельсинки пока невозможно. В РЖД объясняют это тем, что сейчас составляют расписание. Открытие железнодорожного пограничного пункта Вайниккала анонсировали на прошлой неделе, тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров обещал запустить маршрут к рождественским праздникам. При этом даже старт продаж не даст всем россиянам возможность пересечь границу. Обычным туристам въезд по прежнему запрещен. Кроме того, накануне Финляндия приняла закон о ковид-паспортах. Теперь для посещения мест массового скопления людей в этой стране нужен документ о перенесенной болезни, отрицательном тесте или вакцинации признанной в Европе прививкой. Спутник-V пока не входит в их число. Так же, для въезда в Финляндию, россиянам нужна причина: наличие собственности, родственников, гуманитарная или дипломатическая миссия, обучение в вузе и так далее.
Финские власти регулярно обновляют список россиян, которые могут посещать республику. Когда границы откроют для туристов не известно. Эхо Москвы
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